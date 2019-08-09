В 2018 году россияне потратили на запчасти 1,4 трлн рублей

сегодня, 11:58 4777 0

В 2018 году россияне потратили на запчасти 1,4 трлн рублей

Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
Все готовые отчёты

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» исследовали вторичный рынок компонентов и определили его основные параметры.

Согласно результатам исследования, общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в 2018 году превысил 1 млн единиц различных деталей. В денежном выражении емкость рынка достигла суммы 1 трлн 403,2 млрд рублей.

Тройку лидеров здесь традиционно составляют три сегмента – шины, детали подвески, масла. При этом наибольшая доля тут принадлежит шинам (12,3%), на закупку которых в 2018 году россияне потратили 172,8 млрд рублей. На втором месте по реализации находятся детали подвески с долей 10,6% (148,8 млрд рублей). А емкость рынка масел и технических жидкостей в прошлом году составила 108,2 млрд рублей, или 7,7% от общего показателя.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии автокомпоненты

Новости на тему

Nissan снизил цены на модели Qashqai, Terrano и X-Trail

сегодня, 15:14

Все новости

Статьи на тему

Легкие грузовики выехали без спроса («Коммерсант»)

сегодня, 09:39

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок-лидеров по продажам SUV в России

9 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью