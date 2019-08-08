ТОП-5 кроссоверов за «миллион и выше»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно со специалистами сайта «Цена Авто» проанализировали продажи и цены автомобилей за 7 месяцев 2019 года. В результате этого был составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.

Лидером в этом сегменте уже не первый год остается корейский компактный кроссовер Hyundai Creta. В январе – июле 2019 года было продано 40039 Hyundai Creta, что на 4% большей, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная цена модели составила 1,17 млн рублей.

Второе и третье места заняли два французских кроссовера московской сборки – Renault Duster и Kaptur. Cредняя цена «Дастера» чуть ниже миллиона (997 тыс. рублей), а объем продаж за 7 месяцев снизился на 12% до 21403 единиц. Стоимость «Каптюра» повыше (1,14 млн рублей), а продажи – ниже прошлогодних на 11% (15609 шт.).

Четвертое место у российского внедорожника УАЗ «Патриот», средняя стоимость которого ровно 1 млн рублей, а реализация за отчетный период составила 7143 единиц, что на 5% меньше, чем в январе – июле 2018 года. И замыкает первую пятерку популярных моделей в этом ценовом диапазоне Nissan Terrano. Его объем продаж – 6923 единицы (-16%), а средняя цена – 1,2 млн рублей.

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