КАМАЗ работает над снижением потерь от брака

За первое полугодие 2019 года процент потерь от брака в себестоимости продукции КАМАЗа снизился на 10 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, значительные результаты достигнуты Кузнечным заводом: снижение доли брака в выпуске на 27% позволило снизить прямые материальные затраты на 11,2 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Напомним, с 2018 года на КАМАЗе реализуется Стратегия трансформации качества, которая предполагает переход к оценке качества «глазами потребителя».

Так, среди основных задач программы «Качество-2019» и Целей в области качества на текущий год – снизить IPHV3mis (количество рекламационных дефектов на 100 автомобилей по результатам 3 месяцев эксплуатации) на 10%, повысить уровень удовлетворенности автомобилем в момент покупки до 86% и уровень удовлетворенности потребителя сервисным центром – до 89%.

КАМАЗ также намерен снизить коэффициент дефектности (APA) на автомобиль на 10% и на 10 же процентов – количество дефектов на автомобиль (DPV). В целом, по итогам года компания планирует снизить потери от брака на 20%. Помимо этого, перед камазовцами ставится задача обеспечить реализацию продукции диверсификации на сумму 7,88 млрд рублей. Отметим, что Цели устанавливаются относительно фактически достигнутых значений в 2018 году.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года объем рынка грузовых автомобилей «КАМАЗ» увеличился на 6,3% и составил 12,8 тыс. единиц техники. В модельной структуре лидерство принадлежит KAMAZ 43118, который был реализован в количестве почти 3 тыс. экземпляров (-6%). За ним следуют KAMAZ 5490 (2,6 тыс. шт.; +8,6%) и KAMAZ 65115 (2,5 тыс. шт.; +15%).

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