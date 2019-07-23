KIA выпустила первый серийный кроссовер Seltos

С конвейера завода KIA в индийском Андра Прадеш (округ Анантапур) сошел первый серийный автомобиль KIA Seltos для местного рынка. Официально продажи новинки в Индии начнутся 22 августа, но уже сейчас дилеры собрали свыше 23 тыс. предоплаченных контрактов. При этом мощность производственной линии составляет 30 тыс. автомобилей в год, сообщает пресс-служба корейской марки. Напомним, производство Seltos для различных регионов мира также будет налажено на заводе в корейском Гваньчжу.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера.

Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

В глобальную линейку двигателей входят бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDI, бензиновый атмосферный двигатель 2,0 MPI семейства Nu второго поколения, и турбодизельный двигатель 1,6 CRDi с непосредственным впрыском топлива.

На российском рынке новый компактный кроссовер KIA Seltos появится в 2020 году. Информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении новинки для нашей страны будет объявлена ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый кроссовер KIA Seltos будет выпускаться для российского рынка локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

«Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В свою очередь, в пресс-службе ГК «Прагматика» отмечают, что основной аудиторией этого спортивного, высокотехнологичного автомобиля следует считать молодых автолюбителей примерно от 18 до 35 лет.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».