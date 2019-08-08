Volkswagen Polo получил «футбольную» спецверсию в России

В рамках партнерства с Российским футбольным союзом марка Volkswagen представила эксклюзивное исполнение седана Polo – Football Edition. Новинка уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах Volkswagen по цене от 849 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Для новой версии Football Edition предлагается линейка двигателей на выбор: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с в паре с 6-автоматической коробкой передач или 125 л.с. с 7-АКП.

Модель оборудуется эксклюзивными 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, окрашенными в черный цвет, задним спойлером и боковыми зеркалами заднего вида в черном цвете Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7 и хромированной насадкой на выхлопную трубу.

Интерьер и функциональное оборудование исполнения Football Edition включает мультифункциональное спортивное рулевое колесо, кожаную отделку рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, а также электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. Кроме того, для версии с двигателем 125 л.с. доступны автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции и система стабилизации ESP.

Модификация Football Edition также располагает опцией Volkswagen Connect, благодаря которой владелец автомобиля получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

Опционально для версии доступен пакет «Комфорт», в который входят датчики парковки спереди и сзади с визуальной и звуковой индикацией о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла. При заказе модификаций с двигателями 90 л.с. или 110 л.с пакет можно дополнить автоматическим климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. В список дополнительных опций также входит пакет «Безопасность», включающий дополнительную защиту двигателя снизу, противоугонную систему с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также система стабилизации ESP (в стандартном оснащении для 125-сильной модели).

Кроме того, при покупке данной модификации клиент получает дополнительные футбольные аксессуары: футбольный мяч «Cup», белый/синий/серый, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Напомним, Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года на этой модели остановил свой выбор 32401 покупатель (-1%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».