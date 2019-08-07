Ford Focus второй месяц подряд становится лидером рынка автомобилей с пробегом

сегодня, 16:45 45 0

Ford Focus второй месяц подряд становится лидером рынка автомобилей с пробегом

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года самым популярным легковым автомобилем с пробегом в нашей стране стал Ford Focus, который приобрели 12,5 тыс. россиян. При этом, как отмечают эксперты агентства, данная модель лидирует на вторичном рынке уже второй месяц подряд.

По объему перепродаж Ford Focus снова опередил отечественный хэтчбек LADA 2114, который в июле разошелся тиражом в 12,4 тыс. экземпляров. Замкнула тройку лидеров вторичного рынка еще одна модель LADA – седан 2107 (11,1 тыс. шт.). Далее в рейтинге следует Hyundai Solaris (10,1 тыс. шт.), которому тоже удалось преодолеть 10-тысячный рубеж. В ТОП-5 попадает и Toyota Corolla (9,8 тыс. шт.).

Несмотря на июльские результаты, по итогам 7 месяцев нынешнего года самой популярной моделью на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ остается LADA 2114, показатель которой за этот период составил 77,1 тыс. единиц. А у Ford Focus он равен 74,3 тыс. перепроданных машин. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: АВТОСТАТ

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