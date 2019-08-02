Российский рынок новых LCV в июле вырос на 10%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в июле текущего года составил 9,9 тыс. единиц, что на 10% выше результата годичной давности.

Лидером российского рынка LCV традиционно является отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше 40% от общего объема. В количественном выражении это составило 4,3 тыс. экземпляров, что на 2,9% больше, чем в год назад. На второй строчке располагается УАЗ, объем реализации которого вырос на 14% до 1,5 тыс. единиц.

Третьим идет американский Ford с показателем в 1149 проданных машин (+34,5%). Немного отстает от него отечественная марка LADA (1129 шт.; +37,5%), а замыкает июльский ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники немецкий Volkswagen (551 шт.; +37,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в целом за январь – июль 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране упал на 5,5% до 59,2 тыс. единиц.