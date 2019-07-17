Рынок новых грузовых автомобилей в июле вырос на 2%

сегодня, 15:07 277 0

Рынок новых грузовых автомобилей в июле вырос на 2%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем в июле 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлась ровно треть от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 2,2 тыс. экземпляров – на 16% больше, чем в июле 2018-го. Вторую строчку занимает другой российский производитель – GAZ, результат которого составил 726 автомобилей (+7,1%).

Далее в рейтинге располагается шведский Volvo с показателем 476 экземпляров (-20,1%). Пятерку лидеров замыкают MAN и Scania (465 и 404 шт. соответственно). При этом немецкий бренд демонстрирует рост (+19,5%), а шведский – падение (-11,6%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам семи месяцев нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей все еще испытывает падение. Так, его объем в прошлом месяце достиг 42,3 тыс. единиц – на 4,6% меньше, чем в январе – июле 2018 года.

, источник: АВТОСТАТ

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