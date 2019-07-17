Горьковский автозавод возобновил работу после летнего отпуска

Горьковский автозавод сегодня начал работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 11 августа. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Горьковского автозавода, в период корпоративного отпуска на предприятии проводились работы по модернизации производства для подготовки к серийному выпуску нового внедорожного грузового автомобиля «Садко Next» и расширению мощностей по выпуску микроавтобусов и фургонов «ГАЗель Next 4.6» на сверхдлинной колесной базе. Согласно практике, принятой в автомобильной отрасли, во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе также проводилось сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Напомним, серийное производство новых фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой стартовало на Горьковском автозаводе в марте этого года. Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб.м, а пассажировместимость микроавтобусов – до 22 пассажирских мест. В июле ГАЗ сертифицировал новую модель среднетоннажного автомобиля «Садко Next».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод также ведет разработку низкопольного городского микроавтобуса. Новая модель будет отличаться просторным салоном повышенной комфортности, соответствовать требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки таких категорий пассажиров, как мамы с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

По итогам семи месяцев 2019 года, продажи легких коммерческих автомобилей ГАЗ на российском рынке составили 31099 единиц, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.