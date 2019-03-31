В России стартуют продажи Geely Atlas с системой Яндекс.Авто

Российские дилеры Geely начали продажи кроссовера Geely Atlas 1,8T с обновленными мультимедийными устройствами и установленной Яндекс.Авто. Теперь водители новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в Яндекс.Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса. Стоимость автомобиля с новым оснащением составляет 1 млн 679 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

В Geely Atlas с Яндекс.Авто устанавливаются мультимедийные устройства нового образца, у которых все элементы управления стали сенсорными. Также в обновленной системе появилось много новых приложений, в числе которых «Камера 360» – камера кругового обзора, позволяющая переключаться как на общий вид, так и на каждую камеру отдельно, тем самым упрощая процесс парковки.

В планах компании в течение ближайших трех лет комплектовать системой Яндекс.Авто до 80% автомобилей Geely в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели в июле составили 667 машин, а с начала года – 3946 единиц. Как отмечается, появление на российском рынке в феврале 2019 года новой мощной версии Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом каждый месяц положительно влияет на рост продаж компании.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».