Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам июля 2019 года составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше результата годичной давности.

Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. В июле объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 122,4 тыс. штук – на 3,2% больше, чем в июле 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,7 и 27,6 тыс. автомобилей соответственно. При этом обе марки демонстрируют положительную динамику (+4,2% и +6,2% соответственно). Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда – Hyundai (26 тыс. шт.; +10,2%) и KIA (24,5 тыс. шт.; +16,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам семи месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом минусе (-0,4%). В январе – июле его объем достиг почти 3 млн единиц.

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