KIA подняла цены на три модели

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KIA подняла цены на три модели

В результате мониторинга цен на новые автомобили, предлагаемые на российском рынке, эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание в августе трех моделей корейской марки KIA.

Особого внимания заслуживает тот факт, что повышение цен коснулось самой продаваемой иномарки в России – KIA Rio. Так, седан и кросс-хэтчбек (Rio X-Line) данного семейства прибавили в цене 5 тысяч рублей. Кроме этого, сразу на 100 тысяч рублей стала дороже представительская модель KIA K900.

О том, какими теперь будут минимальные цены этих автомобилей, а также их стоимость в других комплектациях, можно узнать на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены kia kia rio kia rio x-line

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