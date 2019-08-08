Хабаровский край уже начал переход на новые регистрационные знаки для автомобилей

В Хабаровском крае на дорогах уже появляются автомобили с квадратными регистрационными знаками, которые устанавливают на транспортные средства с нестандартным местом крепления. Новый двухстрочный формат для транспортных средств в России (принято несколько типов номерных знаков) планировали ввести сначала с 1 января 2019 года, затем перенесли точку отсчета на 4 августа 2019 года, однако потом отложили введение новых стандартов еще на год.

Тем не менее, в Хабаровском крае, как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такие знаки уже вводятся в обиход - в основном на праворуких японских автомобилях, которых в данном регионе немало. Ситуацию прокомментировал начальник отдела РЭР ГИБДД по Хабаровскому краю Сергей Белорусов: «Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2019 года № 423-ст. ввод в действие ГОСТ Р 50577-2018 перенесен на 4 августа 2020 года, но с правом его досрочного применения...». И хотя в МРЭО Хабаровского края знаков нового формата в наличии еще нет, однако возможность заказать их у сторонних организаций изготовителей государственных регистрационных знаков у автовладельцев уже появилась.

Как «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее, в России будут введены 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Отдельно должны появиться номерные знаки для мопедов (они будут похожи на мотоциклетные, но иметь свой набор букв и цифр) и квадроциклов, для спортивных, классических и ретро-автомобилей (на них предлагается выбивать буквы «С» и «К», отделенные чертой от остальных символов). При этом для «классики» и спортивных машин разработано даже не по одному, а по три типоразмера знаков.

Фото: citykms.ru/instagram.com