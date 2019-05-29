Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к Яндекс.Авто

Автомобили Jaguar и Land Rover, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с опцией InControl Apps, получили поддержку платформы Яндекс.Авто. Владельцы смогут выводить на центральный сенсорный экран автомобиля сервисы Яндекса, первым из которых станет Яндекс.Навигатор. Сначала поддержка навигации от Яндекса появится в приложении InControl Apps для смартфонов на базе Android, в дальнейшем планируется интеграция для устройств и на платформе iOS, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Опционально доступная система InControl Apps позволяет отображать совместимые приложения прямо с экрана смартфона на дисплее мультимедийной системы. Владельцу достаточно установить на смартфон приложения InControl Apps и Яндекс.Навигатор и подсоединить свое устройство к автомобилю через USB-порт, расположенный на центральной консоли. Таким образом, Яндекс.Навигатор, предустановленный на смартфон, станет доступен на бортовом дисплее наряду с другими приложениями. Подключение смартфона к автомобилю по Bluetooth позволит использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок.

Яндекс.Авто – это платформа для мультимедийных систем автомобилей с сервисами Яндекса на борту. Интерфейс сервисов адаптирован для использования за рулем. Яндекс.Навигатор, доступный в автомобилях Jaguar и Land Rover, позволит строить маршруты с учетом пробок, находить парковочные места и пользоваться голосовыми подсказками по ходу движения.

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