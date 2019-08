Changan отказался от производства автомобилей в России

Компания Changan отказалась от совместного производства автомобилей на заводе «Моторинвест». Теперь все новые автомобили Changan поставляются на российский рынок исключительно из Китая, пишет газета «Известия».

Напомним, производство автомобилей Changan на заводе «Моторинвест» началось в 2016 году, сразу после презентации на Московском автосалоне ММАС-2016. Первоначально на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35, на очереди значился среднеразмерный «паркетник» CS75.

Российский авторынок, несмотря на падение, остается привлекательным для китайских компаний, поэтому для успешного развития в России Changan будет вынуждена искать новую производственную площадку в стране, убежден аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. По мнению автомобильного эксперта Сергея Ифанова, партнером Changan может стать, к примеру, калининградский «Автотор», который в начале года подписал договор c компанией Chery.

Напомним, в августе российские дилеры Changan начали продажи кроссовера Changan CS35 Plus. Стоимость новинки начинается от 969 тыс. 900 рублей. Дизайн Changan CS35 Plus отличают панорамная крыша, увеличенные колесные арки, каскадная решетка радиатора, агрессивные линии кузова. Под капотом CS35 Plus установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения производства компании Aisin.

Как сообщал ранее порталу «Колеса.ру» генеральный директор Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь, в октябре-ноябре на российский рынок также должны выйти компактный кроссовер CS55, а под конец года – обновленный CS75. Кроме того, согласно стратегии Changan в России, в будущем году компания планирует привезти в нашу страну еще три новинки. В частности, речь идет о субкомпактном седане Alsvin, который был представлен на автосалоне в Чунцине в прошлом году. Вполне возможно, ее дебют в России, планируемый, по данным издания, на третий квартал 2020 года, связан с рестайлингом, который до того времени пройдет Alsvin. В конце 2020 года на российском рынке также ожидается заднеприводный пикап Hebei F30 SC. А в середине года на рынок поступит еще один новый кроссовер – CS95.

Напомним, в настоящее время марка Changan представлена в России двумя кроссоверами – полноразмерным CS75 и субкомпактным CS35. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 724 автомобиля – это на 18% меньше, чем годом ранее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».