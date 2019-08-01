АВТОВАЗ готовит спецверсию LADA XRAY

АВТОВАЗ готовит новую спецверсию кроссовера LADA XRAY, которая, по предварительным данным, будет выпущена ограниченным тиражом. Главным отличием автомобиля станут новые детали в оформлении интерьера и экстерьера.

По данным портала MassCars.ru, новая спецверсия кроссовера LADA XRAY в техническом плане будет построена на средней комплектации модели. Дополнительно автомобиль получит несколько люксовых опций.

Главным внешним отличием новинки станет крыша черного цвета и новый шильдик «#CLUB». Эта надпись точно появится на дверной стойке машины. Также логотип «#CLUB», скорее всего, будет присутствовать в оформлении салона. Еще одним нововведением в LADA XRAY станет измененный блок управления в дверной карте водителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года продажи LADA XRAY на российском рынке составили 16380 автомобилей, что на на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время высокий хэтчбек LADA XRAY предлагается от 614 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Напомним, ранее АВТОВАЗ начал производство и продажи внедорожной версии хэтчбека LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco, которая устанавливается в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6 л, производящимся в Тольятти. Доплата за автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей. В результате стоимость LADA XRAY Cross с «автоматом» начинается от 846 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

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