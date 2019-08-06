Почему нужно побывать на конференции «Автосервис – 2019»?

29 августа в Москве в рамках выставки MIMS Automechanika Moscow будет проходить конференция «Автосервис-2019», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Мы не станем учить вас работать — это вы умеете не хуже нас. Но мы расскажем, куда движется автосервисный бизнес, как он будет развиваться в ближайшие годы. Достаточно взглянуть на заявленные для обсуждения темы и спикеров – и вы поймете, почему побывать на конференции «Автосервис - 2019» просто необходимо.

Как выглядит рынок автосервиса в регионах мира? Что из трендов приживется на российском рынке и как адаптировать самые эффективные зарубежные решения для России? Свои новейшие исследования по данной тематике покажут эксперты крупнейшего аналитического агентства Wolk Aftersales.

Сергей Зайцев (ТехЭксперт), участник группы, разрабатывающей поправки в закон о техосмотре – расскажет, как изменится законодательство в области техосмотра и какие последствия для владельцев СТО повлекут за собой эти изменения.

Вместе с Андреем Маклецовым (заместитель начальника Управления методологии урегулирования убытков РСА) обсудим вопросы, связанные с Единой методикой расчета стоимости восстановительного ремонта. Эксперт напомнит участникам конференции основные позиции действующего документа, в основном проблемные, изложит видение этих проблем с точки зрения РСА. Здесь очень важна обратная связь: управлению важно знать, что скажут автосервисы по поводу новых идей и подходов к проблемам.

Сколько должны стоить запчасти для дилерского центра? Каковы реальные цены и как конкурировать в рынке автодилеру с НСТО? Сложную тему взаимоотношений между автодилерами и дистрибьюторами поднимает в своем докладе «Спорные практики между автодилером и автопроизводителем в сфере запасных частей и аксессуаров» Председатель Совета директоров ГК«БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

«Отличному сервису – безупречная репутация!». С таким девизом и не поспоришь! Своим опытом поделятся автодилеры, а именно: Анна Уткина (АвтоСпецЦентр) и Виктор Федоров (Ауди Центр Таганка), победители в номинации «Организация сервиса» проекта «Автодилер года - 2019».

«Дикий рынок интернет-маркетинга». Лидогенерация для специфических сервисов – сколько стоит лид? Сколько денег и через какие сервисы уходит на лидогенерацию? Сергей Чернявский из компании Диджитал Дизель назвал превью своего доклада «Дикий лидоген»! И готов рассказать, как не «сливать» бюджет, сопоставимый со стоимостью недвижимости в Москве, а создавать эффективные методики привлечения.

Конечно, в ходе конференции запланирована и традиционная аналитика от агентства «АВТОСТАТ» – прозвучат цифры, кто, где, сколько и кому продает в сфере автосервисных услуг. А еще эксперты нашего агентства поделятся результатами своего исследования «Мнение автовладельца: официальный дилер, сетевая СТО, независимый сервис, знакомый механик. Что выбирает автовладелец сегодня и почему? Как меняются предпочтения и к чему готовиться владельцам сервиса завтра?».

Тему маркетинга продолжит Роман Гуляев (Правильный автобизнес). Вас ждет практический мастер-класс от известного бизнес-тренера на тему: «Как выбрать канал для продвижения автосервиса».

О том, как растет сектор E-commerce, расскажет Дмитрий Болховский (ВИН-КОД). Он покажет картину рынка реализации автозапчастей в сети Интернет, и станет совершенно ясно, уйдут ли покупатели в интернет в ближайшие годы или пока все же «рулят» оффлайновые магазины.

Это только часть большой программы, которая приготовлена для участников конференции. Кроме всего прочего, конференция «Автосервис - 2019» — это еще и неформальное общение с коллегами из Москвы и всех регионов России. Здесь соберутся «официалы» и «независимые» сервисы, «сетевики» и дистрибьюторы, производители запчастей и оборудования, агрегаторы и поставщики финансовых услуг.

Место встречи - Москва, ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, д.14)