АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска

сегодня, 07:55 2107 0

АВТОВАЗ вышел из корпоративного отпуска

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
Все готовые отчёты

Сегодня, 12 августа, АВТОВАЗ возобновил свою работу после летнего корпоративного отпуска, который продолжался три недели. К работе также приступил автозавод LADA Ижевск.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», 22 июля предприятия Группы АВТОВАЗ ушли в плановый отпуск. В этот период на автозаводах в Тольятти и Ижевске проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников. Кроме этого, компанией был подготовлен достаточный запас товарных машин для обеспечения наличия всех моделей в дилерской сети LADA.

Напомним, что на предприятиях в Тольятти и Ижевске производится весь модельный ряд автомобилей LADA и Datsun, а также некоторые модели Renault. Между тем, по итогам семи месяцев 2019 года АВТОВАЗ реализовал 203 672 автомобиля LADA, что на 2% выше результата годичной давности.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство datsun lada renault

Новости на тему

Рынок автомобилей с пробегом в Перми упал на 6%

вчера, 12:00

Все новости

Статьи на тему

Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу («Российская газета»)

19 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок-лидеров по продажам SUV в России

9 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью