ТОП-10 самых продаваемых автомобилей китайских брендов в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что по итогам 1 полугодия 2019 года в России было реализовано 16 тысяч новых автомобилей китайских марок, что чуть меньше (-0,5%), чем год назад. Теперь мы приводим рейтинг самых популярных таких моделей.

Лидирует здесь кроссовер Geely Atlas, продажи которого за 6 месяцев выросли в 5,3 раза до 3279 единиц. Второе место занимает кроссовер Haval H6 с показателем 2536 реализованных экземпляров, что в 3,2 раза больше, чем в январе – июне 2018 года. Замыкает тройку лидеров кроссовер Chery Tiggo 3, который разошелся тиражом в 1547 единиц (-9%).

Оставшиеся семь моделей-лидеров были реализованы в количестве, не превышающем 1 тысячу экземпляров. Так, продажи кроссовера Lifan X60 составили 873 штуки (-51%), что позволило занять ему четвертую позицию. На пятой – кроссовер DFM AX7 (812 шт.), реализация которого выросла на 43%. Шестая и седьмая строчки принадлежат седану Lifan Solano (776 шт.; -35%) и кроссоверу Haval H2 (532 шт.; рост в 3,8 раза) соответственно. На восьмом месте – кроссовер Lifan X50 (512 шт.; -66%), а замыкают ТОП-10 два кроссовера Zotye – новичок рынка Coupa (508 шт.) и T600 (496 шт.; -59%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».