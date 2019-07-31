Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury составил 666 единиц. Это на 8,4% меньше, чем за январь – июнь прошлого года.

Самой популярной такой моделью остается Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Обладателями этого автомобиля, минимальная стоимость которого составляет 9 млн 560 тыс. рублей, стали 252 жителя нашей страны. Это эквивалентно 38% от всех продаж люксовых машин за 6 месяцев нынешнего года.

Второе место принадлежит модели Bentley Continental GT, показатель которой составил 93 купленных экземпляра. Замыкает тройку лидеров в сегменте Luxury еще один представитель британского бренда – внедорожник Bentayga (78 шт.). Далее в рейтинге, с сопоставимыми показателями, располагаются два итальянских кроссовера – Maserati Levante и Lamborghini Urus (59 и 56 шт. соответственно).

Также в ТОП-10 самых популярных люксовых автомобилей в РФ попадают: Rolls-Royce Cullinan (46 шт.), Rolls-Royce Wraith (20 шт.), Maserati Ghibli (9 шт.) и Lamborghini Aventador (8 шт.). А вот замыкают его две модели с одинаковыми результатами – Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost, каждая из которых была приобретена в количестве 6 экземпляров.

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