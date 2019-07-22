Рынок автомобилей с пробегом в Перми упал на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Перми по итогам 1 полугодия 2019 года составил 11 863 единицы. Это на 6,4% ниже результата годичной давности. Отметим также, что среди городов-миллионников РФ сильнее вторичный рынок снизился только в Москве и Санкт-Петербурге.

Порядка четверти (23,5%) пермского рынка подержанных машин приходится на отечественную марку LADA. На втором месте – Toyota с долей 6,8%, на третьем – Chevrolet (6,2%). Немного от первой тройки отстает KIA (6,1%). Одинаковые показатели имеют Renault и Hyundai (по 5,8%). Таким образом, эти шесть марок занимают свыше половины (54,2%) вторичного авторынка Перми.

А вот о том, какие модели с пробегом чаще других выбирали жители этого города в январе – июне нынешнего года, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

Фото взято с сайта администрации города Перми