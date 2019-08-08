Автобусы из СССР: сколько их еще осталось в России?

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Автобусы из СССР: сколько их еще осталось в России?

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране зарегистрировано почти 50 тыс. автобусов советского производства, т.е. имеющих год выпуска до 1992-го. Это составляет 12% от всего автобусного парка РФ (на 1 января 2019 года).

Около 45% такой техники сошло с конвейера Курганского автобусного завода – в стране насчитывается 22,3 тыс. автобусов «КАВЗ» советской эпохи. Примерно 30% автобусов, выпущенных в СССР, принадлежит марке «ПАЗ» (14,8 тыс. шт.). Еще 15% относится к продукции Львовского автозавода – в России числится 7,5 тыс. «лазов», рожденных в Украинской ССР.

Также на начало года у нас было зарегистрировано 4,6 тыс. «советских» автобусов «ЛИАЗ» и почти 500 экземпляров техники «Таджикистан» (в период СССР выпускались на Чкаловском автобусном заводе в Таджикской ССР).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, сколько в России зарегистрировано легковых автомобилей, LCV и грузовиков советского производства.

Кроме рынка коммерческих автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».

Примечание: фото взято с сайта avto-nomer.ru

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк россия марки-лидеры автобусный парк лиаз паз

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