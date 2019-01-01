Продажи новых электромобилей в РФ продолжают стремительно расти

сегодня, 12:18 385 0

Продажи новых электромобилей в РФ продолжают стремительно расти

Рынок транспортных средств в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек – это в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года (52 шт.).

Чуть более половины (50,3%) этого рынка пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который за 6 месяцев приобрели 74 жителя нашей страны. Второе место в модельном рейтинге принадлежит Nissan Leaf (41 шт.). Далее в предпочтениях россиян следуют две модели Tesla – Model X (17 шт.) и Model S (7 шт.). Кроме них, на российских дорогах за отчетный период появилось по 4 новых экземпляра Renault Twizy и Tesla Model 3.

Эксперты также отмечают, что по итогам июня реализация электромобилей в России выросла в 2,5 раза до 28 единиц. Несмотря на столь стремительный рост, продажи новых электрокаров остаются на очень низком уровне. К примеру, их реализация оказывается примерно в 10 раз ниже, чем на вторичном рынке.

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, источник: АВТОСТАТ

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