ТОП-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ

Лидер российского авторынка – LADA Granta – является одновременно и самым дешевым новым легковым автомобилем на нашем рынке. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года было реализовано 74634 экземпляра «Гранты», а ее средневзвешенная цена, учитывающая продажи по модификациям, составила 524 тыс. рублей.

На втором месте – седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10924 единицы. Третью позицию по средней цене занимает внедорожник LADA 4x4 – 564 тыс. рублей (объем продаж – 17598 штук). На четвертой строчке по доступности находится хэтчбек Datsun mi-DO (цена – 618 тыс. рублей, объем продаж – 1736 штук). Пятое место у хэтчбека Renault Sandero (691 тыс. рублей, 17059 штук).

В ТОП-10 самых доступных по цене новых легковых автомобилей также входят: Renault Logan (699 тыс. рублей, 19149 штук), LADA Largus (704 тыс. рублей, 24380 штук), Lifan Solano (708 тыс. рублей, 906 штук), Lifan X50 (734 тыс. рублей, 595 штук). А завершает «рейтинг доступности» внедорожник тольяттинского происхождения Chevrolet Niva (751 тыс. рублей, 12163 штуки).

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