Минскому автомобильному заводу исполнилось 75 лет

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Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.01.2019
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Сегодня Минский автомобильный завод (МАЗ) отмечает юбилей: 9 августа 1944 года Государственный комитет обороны выпустил Постановление ( под грифом «Секретно») об организации автосборочного завода мощностью 160 автомашин в сутки и завода по ремонту танков.

Как сообщает официальный сайт предприятия, в 1947 году для участия в параде в экспериментальном цехе были собраны первые пять автомобилей МАЗ-205. Главный конвейер запустили в 1949-ом, в 1952 году МАЗ выпустил свой 100-тысячный автомобиль.

Сегодня под брендом «МАЗ» с конвейера белорусского предприятия сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного оборудования – всего более 500 моделей и модификаций.

Часть из них экспортируется в Россию. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в российском грузовом парке насчитывалось 290 447 автомобилей марки МАЗ. Почти 57% из них - старше 15 лет.

Почти половина парка таких грузовиков приходится на два федеральных округа - ЦФО и Поволжье.  Что касается модельного ряда, то чаще всего на дорогах нашей страны встречаются: МАЗ-5432 (39,8 тыс. шт.), МАЗ-5337 (34,9 тыс. шт.), МАЗ-5551 (24 тыс. шт.). Суммарно на эти три модели приходится треть всех МАЗов российского автопарка (33,9%).

 

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили парк маз

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