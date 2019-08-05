Ford Sollers поставит в Башкортостан 170 автобусов Ford Transit

Компания Ford Sollers поставит 170 маршрутных такси класса «А» и автобусов «Турист» класса «Б» повышенной комфортности государственному комитету по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан для дальнейшего использования на междугородних и пригородных маршрутах. Автомобили Ford Transit были выбраны в рамках конкурсной закупочной процедуры и соответствуют всем предъявляемым требованиям, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Автомобили будут распределены по филиалам «Башавтотранса» в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах. Таким образом, к 1 сентября все муниципальные районы республики будут иметь транспортное сообщение с Уфой.

Для внутренних маршрутов были выбраны городские автобусы класса «А» с длинной колесной базой. Автомобили имеют задний привод и оснащены дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Городской автобус класса «А» оснащен максимальным количеством сидений, расположенных по ходу движения. Данная конфигурация позволяет перевозить до 22 пассажиров (конфигурация салона включает в себя 19 сидячих и 3 стоячих места). На междугородные маршруты поступят автобусы «Турист» класса «Б», которые оборудованы сиденьями повышенной комфортности с высокими спинками, конфигурация позволяет разместить в салоне до 17 пассажиров.

Автомобили Ford Transit, которые будут эксплуатироваться в Башкортостане, оснащены антиблокировочной системой тормозов, электронной системой курсовой устойчивости, системой помощи при трогании в гору, системой помощи при экстренном торможении, подушкой безопасности водителя, регулировкой водительского сидения в 8 направлениях, системой кондиционирования, а также салонным отопителем, позволяющим создать комфортную температуру для пассажиров даже в условиях суровой зимы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford на российском рынке выросли на 4% и составили 6030 единиц. Стоит также отметить, что Ford Transit сохраняет лидерство в сегменте коммерческих моделей грузоподъемностью до 2 тонн.

Напомним, производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. В настоящее время на предприятии идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.