Suzuki открыла новый дилерский центр в Казани

В Казани открылся новый дилерский центр Suzuki. Компания «Герман Авто» будет реализовывать автомобили японской марки и намерена увеличить долю региона в российских продажах Suzuki.

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд марки Suzuki, включая новое поколение внедорожника Jimny. Общая площадь ДЦ составляет 486 кв.м из них 246 – площадь шоу-рума, в котором одновременно могут быть представлены четыре автомобиля, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Новый дилерский центр готов предоставить клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Suzuki. Сервисная зона ДЦ, площадь которой составляет 240 кв.м, оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам Suzuki, и способна обслуживать 12 автомобилей ежедневно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 3332 автомобиля, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который с начала года был продан в количестве 2610 экземпляров (+29%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 осталась на прошлогоднем уровне и составила 664 автомобиля.

Напомним, с 1 августа российские дилеры Suzuki начали продажи внедорожника Jimny нового поколения. Новинка представлена в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по росту продаж в 2019 году до 8,5 тыс. машин.

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