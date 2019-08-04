Nissan Qashqai в июле остался в ТОП-25 российских бестселлеров

сегодня, 10:00 64 0

Nissan Qashqai в июле остался в ТОП-25 российских бестселлеров

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Nissan в июле реализовали 3980 автомобилей – на 33% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 35319 автомобилей Nissan, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в июле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 32% и составили 1660 штук. С начала года было реализовано 12930 автомобилей этой модели – на 12% больше, чем за семь месяцев 2018-го. В результате Nissan Qashqai остался в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи nissan nissan qashqai

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