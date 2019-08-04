Toyota RAV4 в июле стал бестселлером марки в России

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Toyota RAV4 в июле стал бестселлером марки в России

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Toyota в июле реализовали 9367 автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 55869 машин (-2%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в июле стал кроссовер RAV4, который нашел 3360 покупателей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи составили 2886 экземпляров (-14%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 9 августа российские дилеры Toyota начали продажи новой Toyota GR Supra. Автомобиль получил 340-сильный шестицилиндровый турбомотор. До 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,3 секунды, а «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 250 км/ч. 

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам России содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи toyota toyota rav4

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