Renault Logan и Sandero в серии Stepway City появились в российском каршеринге

Автомобили Renault Logan и Sandero в серии Stepway City будут доступны в российском каршеринге.Они появятся в парке оператора каршеринга CarSmile, с которым Renault Россия расширяет сотрудничество: впервые автомобили Renault становятся массово доступны в каршеринге Воронежа. С августа оператор CarSmile предложит жителям Воронежа 50 автомобилей для поминутной аренды, сообщает пресс-служба французской марки.

Renault Sandero и Logan серии Stepway City в фирменной фиолетовой окраске CarSmile оснащены двигателем 1,6 л (113 л.с.), а также автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Новые Renault в каршеринге CarSmile оснащены новым рулем с улучшенной эргономикой и гидроусилителем, мультимедийной системой с опциями AUX, USB, Bluetooth и удобным подрулевым джойстиком, кнопкой запуска двигателя, подогревом сидений водителя, зеркал заднего вида и заднего стекла.

Напомним, продажи новой серии Stepway City, которая доступна для Logan Stepway и Sandero Stepway, стартовали в России в конце прошлого года. В настоящее время кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 816 тыс. 990 рублей, а новый Sandero Stepway City – от 840 тыс. 990 рублей в комплектации Life.

С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). При этом расход топлива в отличие от классических «автоматов» находится на уровне механических трансмиссий. Так, расход на Logan Stepway City и Sandero Stepway City составляет всего 6,7 л/100 км в смешанном цикле против 6,8 л/ 100 км у Logan Stepway и 6,9 л/ 100 км у Sandero Stepway с механическими коробками передач.

Серия Stepway City имеет полностью черную защитную накладку на передний и задний бамперы, а также черные глянцевые накладки на зеркала и черные рейлинги (для Sandero Stepway City). Акценты черного цвета дополняются хромированной окантовкой противотуманных фар и накладок на ручки дверей, а также специальной анимацией средней стойки двери с логотипом City. Серия Stepway City получила абсолютно новый красный цвет кузова, а также новые двухцветные 16-дюймовые диски «Expression».

В интерьере серии Stepway City появилось новое рулевое колесо с логотипом Stepway, выполненное из материалов высокого качества, с улучшенной эргономикой, которая обеспечивает удобный хват для рук. На центральной консоли и ручках дверей – дополнительная анимация с фактурой «Twist». Пороги передних дверей имеют алюминиевые защитные накладки с логотипом City.

Версии Stepway City представлены в двух вариантах комплектации. Исполнение Life включает фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации курсовой устойчивости с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, кондиционер, аудио систему с USB и Bluetooth, двухцветные 16-дюймовые диски, круиз-контроль (для Sandero Stepway City), подогрев передних сидений и зеркал, регулировку сиденья водителя по высоте, передние электростеклоподъемники, металлическую защиту двигателя и также окраску металлик.

Комплектация Drive оснащена в дополнение к комплектации Life передними боковыми подушками безопасности, климат-контролем, задними электростеклоподъемниками, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, мультимедийной системой Media Mav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth + поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

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