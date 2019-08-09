Авторынок Саудовской Аравии начал расти благодаря появлению женщин-водителей

Рынок новых автомобилей в Саудовской Аравии вырос на 23% по итогам первого полугодия. Одной из причин подъема стало появление на дорогах женщин-водителей, пишет портал Wroom.ru.

Продажи автомобилей в Саудовской Аравии неуклонно снижались, начиная с 2015 года. Например, в прошлом году спрос на машины в этой стране упал почти на четверть. Однако в июне прошлого года местные власти отменили закон, запрещающий женщинам водить автомобили. В стране начали работать женские автошколы, а уже к 2020 году, по оценке компании PwC, в Саудовской Аравии будет 3 млн обладательниц водительских прав.

Массовое появление новых водителей повлияло и на местный рынок: в 2019 году продажи новых автомобилей начали расти. За первые шесть месяцев этого года дилеры реализовали 233 тыс. 898 машин, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Саудовские дилеры связывают рост продаж именно с появлением в стране многочисленных женщин-водителей.

Вместе с этим меняется и структура местного рынка. Самыми популярными моделями в первом полугодии стали Hyundai Accent (аналог российского «Соляриса») и Hyundai Elantra – спрос на обе машины значительно вырос. Прежний лидер, седан Toyota Camry, оказался на третьем месте рейтинга продаж.