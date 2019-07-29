Минпромторг в 2020 году анонсировал выпуск нового электромобиля в России

Запуск производства электромобиля в России совместно с глубоко локализованными иностранными автопроизводителями может начаться в 2020 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Он напомнил также, что "в ближайшее время впервые будет осуществлен запуск производства российского автомобиля Zetta полностью российской разработки". Zetta - проект компактного трехдверного электромобиля стоимостью 450 тыс. рублей в базовой комплектации - с передним приводом, пишет агентство "Финмаркет".

Zetta должна пройти сертификацию осенью 2019 года, старт производства запланирован на декабрь, сообщал ранее генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский. По его словам, в создание Zetta уже вложено 450 млн рублей, общая стоимость проекта предварительно оценивается в 550 млн рублей. В планах компании - выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год.

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