Audi снимет с производства кабриолет Audi A3

Обновленное семейство Audi A3 дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте, но кабриолета там не будет. Единственной оставшейся модификацией A3 в США остается седан, сообщает портал SpeedMe.ru.

Как отмечается, A3 Cabriolet не пользовался огромной популярностью. За автомобиль, оснащенный 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом на 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента, дилеры марки в США просили от 38 тыс. 900 долларов (2,5 млн рублей). В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая АКПП с двойным сцеплением. Благодаря такому сочетанию автомобиль мог разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды и развивать максимальную скорость 209 км/ч.

С уходом A3 Cabriolet фанатам немецкого бренда и автомобилей с откидным верхом придутся по душе A5 Cabriolet и TT. К сожалению, обе эти модели значительно дороже, поскольку TT Roadster стоит от 48 тыс. 400 долларов (3,16 млн рублей), а A5 Cabriolet – от 51 тыс. 200 долларов (3,35 млн рублей).

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