Mazda CX-5 в июле вошла в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Mazda в июле реализовали 2455 автомобилей – на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране составили 16029 машин, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в июле выросли на 15% составили 1995 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июле российские дилеры Mazda начали продажи хэтчбека Mazda3 нового поколения. Новинка предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme – по цене от 1 млн 490 тыс. рублей до 1 млн 753 тыс. рублей. Седан Mazda3 нового поколения ожидается в продаже осенью этого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».