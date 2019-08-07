Hyundai анонсировал премьеру нового i10

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека i10 третьего поколения. Официальная премьера автомобиля состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Основными конкурентами модели станут Volkswagen Up и Skoda Citigo, пишет портал Autonews.ru.

Новый i10 был полностью спроектирована в европейских центрах Hyundai. При этом модель существенно вырастет в размерах по сравнению с предшественником. Колесная база нынешнего i10, который был представлен еще в 2016 году, составляет 2385 мм.

Новинка получит новую мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфона и камеры заднего вида. Также хэтчбек укомплектуют передовыми системами безопасности, среди которых – функция удержания полосы, система аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, система контроля внимания водителя и адаптивный дальний свет.

Ожидаются ли изменения в моторной гамме хэтчбека, пока неизвестно. На данный момент для i10 предлагаются бензиновые двигатели объемом 1,0 л (66 л.с.) и 1,25 л (87 л.с.). Они могут работать совместно с 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая является стандартной, или с 4-ступенчатым «автоматом». Возможно, новинка также получит 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, способный развивать 100 л.с. Такой мотор сейчас устанавливается на KIA Picanto, и, возможно, им будут оснащаться топовые модификации хэтчбека i10 третьего поколения.

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