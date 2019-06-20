Volkswagen снял с производства «заряженный» Golf R

В настоящее время завод Volkswagen в Вольфсбурге готовится к запуску производства восьмого поколения Golf, в связи с чем сборка «заряженной» версии седьмого «Гольфа» с приставкой R была свернута. Как сообщает портал Motor.ru, через несколько лет другой хот-хэтч вернется на рынок в новом кузове Mk8.

Нынешняя версия Golf R доступна на рынке с 300-сильным мотором, который обеспечивает хэтчбеку разгон от нуля до «сотни» за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, однако с пакетом Performance ограничитель можно сдвинуть до 267 км/ч, а также добавить хэтчбеку титановый выпуск Akrapovic и более мощные тормоза.

Ранее стало известно, что Golf могут оснастить 400-сильным турбомотором – разработка такого автомобиля ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге. Хот-хэтч с полным приводом 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ и дрифт-режимом может появиться на рынке под названием Golf R Plus и составит конкуренцию Mercedes-AMG A 45. По предварительным оценкам, с места до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составит 280 км/ч. Однако сроки появления такого «Гольфа» в компании не уточнили.

Что же касается нового Volkswagen Golf, то он дебютирует в октябре этого года. Хэтчбек базируется на модульной платформе MQB, а в моторной гамме ожидаются трех- и четырехцилиндровые двигатели объемом 1,0 и 2,0 литра. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот» DSG. Производство планируется запустить до конца 2019 года, а продажи начнутся зимой.

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