Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В настоящее время Tesla импортирует все автомобили, которые продает в Китае, но находится в процессе строительства завода в Шанхае, который на начальном этапе будет производить автомобили Model 3, что поможет компании минимизировать влияние торговой войны и тарифов.

Внедрение плана станет первым случаем запланированной корректировки цен компанией-импортером с момента падения юаня на этой неделе, что указывает на растущее давление, с которым сталкиваются такие компании.

Tesla начала строительство завода в Шанхае в январе, и ее генеральный директор Илон Маск заявлял, что компания намерена начать производство Model 3 к концу года.

Как сообщалось ранее, американский производитель электромобилей Tesla в первом полугодии 2019 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 1,11 млрд долларов, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка Tesla выросла в годовом выражении в 1,5 раза, до 10,891 млрд долларов.

Во втором квартале чистый убыток составил 408,334 млн долларов – в 1,7 раза меньше, чем год назад. Выручка за квартал выросла в 1,6 раза, до 6,35 млрд долларов. В самой Tesla отмечают, что за отчетный период покупателям были доставлены свыше 95 тыс. электрокаров Model S, Model X, а также Model 3, произведено их было более 87 тысяч – оба показателя стали рекордными.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности – Toyota и Daimler.