KIA в июле увеличила корпоративные продажи в России на 19%

Корпоративные продажи KIA в июле составили 2810 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За семь месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 17718 машин (+9%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 18811 автомобилей – это на 1,5% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 130415 автомобилей KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (+0,5%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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