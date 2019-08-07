Импорт легковых автомобилей в 1 полугодии вырос на 4%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2019 года увеличился на 3,9% до 143,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 819,9 млн долларов. При этом в июне было импортировано 27,2 тыс. машин (+1,5% к маю) на 658,4 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне вырос на 30,9% до 13,8 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 030 млн долларов. Из них 2,8 тыс. грузовиков (+55,4% к маю) на 200,9 млн долларов были поставлены в нашу страну в июне.

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2019 года увеличился на 25,9% и составил 54,5 тыс. единиц на общую сумму 762,4 млн долларов. При этом в июне на внешние рынки было отправлено 9,9 тыс. автомобилей (-11,5% маю) на 148,1 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июне увеличился на 2,8% и составил 6,2 тыс. машин на 155,6 млн долларов. В июне за рубеж было поставлено порядка 1 тыс. грузовиков (-8% к маю) на 27,3 млн долларов.