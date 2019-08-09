Британский авторынок в июле достиг 7-летнего минимума

Британский авторынок в июле снизился на 4,1% и составил 157198 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 2012 года, при этом отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд.

На уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам семи месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 426 тыс. 443 единицы (-3,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июле стал Ford, реализовавший 17049 автомобилей (+6,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 15183 машины (-9,4%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 12056 проданных автомобилей (+5,8%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (10398 шт., -11,7%) и Audi (10322 шт., -23,3%).

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