Стали известны подробности о новом Land Rover Defender

сегодня, 08:34 75 0

Стали известны подробности о новом Land Rover Defender

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

Стали известны новые подробности о Land Rover Defender следующего поколения, премьера которого состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Продажи автомобилей начнутся в 2020 году.

По данным издания Autocar, внедорожник будет доступен с пневматической подвеской. В основу Defender ляжет алюминиевый монокок, который уже используется на новых Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. При это он подвергнется существенной модернизации – в частности, инженеры усилят подрамники и рычаги подвески, пишет портал Autonews.ru. Кроме того, на внедорожнике применят особые настройки системы полного привода, а также фирменной системы помощи движения по бездорожью Terrain Response.

Как и прежде, Land Rover Defender получит как трех-, так и пятидверную модификации. Внедорожник лишится двигателей V8 – в линейку агрегатов войдут бензиновые и дизельные моторы с четырьмя и шестью цилиндрами. Двигатели будут работать в паре с автоматической коробкой передач.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки jaguar land rover land rover land rover defender

Новости на тему

Jaguar Land Rover представит пять новых моделей до 2022 года

7 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России («РБК»)

29 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия

13 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью