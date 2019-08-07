Стали известны подробности о новом Land Rover Defender

Стали известны новые подробности о Land Rover Defender следующего поколения, премьера которого состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Продажи автомобилей начнутся в 2020 году.

По данным издания Autocar, внедорожник будет доступен с пневматической подвеской. В основу Defender ляжет алюминиевый монокок, который уже используется на новых Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. При это он подвергнется существенной модернизации – в частности, инженеры усилят подрамники и рычаги подвески, пишет портал Autonews.ru. Кроме того, на внедорожнике применят особые настройки системы полного привода, а также фирменной системы помощи движения по бездорожью Terrain Response.

Как и прежде, Land Rover Defender получит как трех-, так и пятидверную модификации. Внедорожник лишится двигателей V8 – в линейку агрегатов войдут бензиновые и дизельные моторы с четырьмя и шестью цилиндрами. Двигатели будут работать в паре с автоматической коробкой передач.

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