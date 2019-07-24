Рынок новых мотоциклов в России вырос на 41%

С января по июнь 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 7702 единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 40,7% выше результата годичной давности. Почти 38% российского рынка этой новой мототехники приходится на Москву и Московскую область, показатели которых составили 1849 и 1060 экземпляров соответственно. Замкнул тройку лидеров среди регионов Санкт-Петербург (449 шт.).

Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область, жители которого за шесть месяцев нынешнего года приобрели 315 новых мотоциклов. На пятом месте в региональном рейтинге находится Краснодарский край с результатом 235 экземпляров.

О том, какие марки мотоциклов по итогам полугодия являются самыми популярными у россиян, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.