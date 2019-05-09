Chery Tiggo 5 останется на российском рынке

Кроссовер Chery Tiggo 5 по-прежнему останется в модельном ряду китайской марки в России. Об этом говорит Одобрение типа транспортного средства, которое получило представительство Chery на свой флагманский кроссовер.

Как пишет портал «Китайские автомобили», предыдущее ОТТС Chery на Tiggo 5 прекратило действие 22 декабря 2018 года. При этом оно подразумевало сборку автомобилей на заводе «Дервейс» в Черкесске, но это предприятие, как известно, закрылось во второй половине 2018-го. Судя по всему, с момента прекращения производства Chery распродавала остатки Tiggo 5 черкесского производства. Очевидно, дилерские запасы подошли к концу, и теперь «пятерку» снова можно ввозить и продавать.

Разницы между характеристиками Tiggo 5 в старом и свежем ОТТС нет. У машины тот же двигатель 2.0 на 136 л.с., 5МКП или бесступенчатый вариатор. Разве что в списке опций появились система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и камера заднего вида, но она у «пятерки» была и раньше. Стоимость Chery Tiggo 5 на российском рынке составляет от 999 тыс. 900 рублей до 1 млн 299 тыс. 900 рублей.

Напомним, c 1 августа 2019 года дистрибьютор марки Chery в России снизил цены на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3. Так, рекомендованная стоимость модели теперь составляет от 799 тыс. 900 тыс. рублей до 939 тыс. 900 тыс. рублей.

Кроме того, российские дилеры Chery начали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4. Новинка представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года продажи Chery в России составили 3199 автомобилей, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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