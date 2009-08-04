84% льготных автокредитов приходится на Сбербанк РФ

Программа льготного автокредитвания, разработанная Минпромторгом РФ, действует уже более трех месяцев. По состоянию на 30 июля в рамках этой программы было принято 39278 заявок и выдано 21727 кредитов на покупку отечественных автомобилей, сообщили агентству "АВТОСТАТ" в Минпромторге РФ.

По данным министерства на долю Сбербанка приходится 84% выданных за этот период льготных автокредитов (18226 шт.). Доля ВТБ-24 существенно меньше - 13% (2889 шт.), а на "Россельхозбанк" приходится лишь 3% (612 шт.) от общего числа выданных автокредитов.

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ", сопоставив число заявок и оформленных сделок констатируют, что получить льготный кредит в ВТБ-24 сложнее, чем в Сбербанке или Россельхозбанке. Так в ВТБ-24 на один выданный кредит приходится 3,1 заявки. В Сбербанке этот показатель составляет 1,6, а в Россельхозбанке – 1,7. Аналитики также отмечают, что основная доля кредитов в рамках этой программы приходится на продукцию АВТОВАЗа.