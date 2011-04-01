Land Rover выпустил 250 тысяч внедорожников Freelander 2

Ливерпульский завод Land Rover выпустил 250 тысячный внедорожник Freelander 2, производство которого началось в 2007 году.

Land Rover также отмечает растущий спрос на модель, который привел к увеличению розничных продаж внедорожника на 22% за период с апреля 2010 года по февраль 2011 года по сравнению с таким же периодом годом ранее.

Как пишет AutoNews.Ru, обновленный Freelander 2 выпускается в модификации с передним (не поставляется в Россию) и полным приводом и улучшенным дизельным двигателем объемом 2,2 л и мощностью 190 л.с. (SD4) и 150 л.с. (TD4). Напомним, стоимость этого внедорожника в России начинается от 1 млн. 233 тысяч рублей.