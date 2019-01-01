ТОП-10 самых популярных дорогих внедорожников в РФ

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных продаж за 7 месяцев 2019 года, составили рейтинг самых популярных новых внедорожников средней стоимостью свыше 5 млн рублей.

Лидером в этом сегменте стал японский полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – с января по июль реализовано 3634 таких автомобиля со средней стоимостью 5,4 млн рублей. На втором месте оказался BMW Х5, который за 7 месяцев был продан в количестве 2821 единицы (при средней цене 5,1 млн рублей). Третью строчку занял большой японский премиальный внедорожник Lexus LX с объемом продаж 1978 штук и средней стоимостью 7,1 млн рублей.

Места с четвертого по седьмое среди самых популярных дорогих внедорожников заняли Porsche Cayenne (1916 шт., средняя цена – 5,3 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (1901 шт., 5,7 млн рублей), BMW X6 (1803 шт., 5,8 млн рублей) и Audi Q7 (1670 шт., 5 млн рублей).

Кроме них, в ТОП-10 также вошли еще самый дорогой в нашем рейтинге английский внедорожник Land Rover Range Rover (1589 шт.) с ценой 9,1 млн рублей, а также два дебютанта этого сегмента – Audi Q8 (1403 шт., цена – 5,5 млн рублей) и BMW X7 (1386 шт., 6,7 млн рублей).

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