Volkswagen в июле реализовал корпоративным клиентам 3 тыс. автомобилей

Российские дилеры Volkswagen в июле реализовали корпоративным клиентам 3006 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 36% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Volkswagen реализовали 8328 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в июле остановил свой выбор 4591 покупатель (-18%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце был продан 2821 автомобиль Tiguan, что на 26% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 555 клиентов – в 4 раза больше, чем годом ранее. Самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 204 покупателя (+79%).