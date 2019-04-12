Авторынок Германии в июле вновь вышел «в плюс»

сегодня, 07:59 235 0

Авторынок Германии в июле вновь вышел «в плюс»

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Авторынок Германии в июле увеличился на 4,7% и составил 322788 машин. Таким образом, после июньского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. По итогам семи месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 2 млн 181 тыс. 788 единиц (+1,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за январь-июль с 2010 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в июле реализовал 61783 машины (-6,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 22,4% до 31072 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 28862 автомобиля (-14%). Замыкают пятерку лидеров Ford (26404 шт., +26,8%) и BMW (24091 шт., +32%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: германия авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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