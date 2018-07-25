ТОП-10 самых продаваемых автомобилей европейских брендов в России

Реализация новых легковых автомобилей европейских марок в нашей стране по итогам 6 месяцев 2019 года составила 214,3 тыс. единиц, показав рост на 0,5%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля таких машин на российском рынке составила 27,6%.

Лидером этого рейтинга является седан Volkswagen Polo, продажи которого в январе - июне достигли 27,8 тыс. экземпляров, что на 3,1% больше, чем в 1 полугодии 2018 года. Второе место принадлежит кроссоверу Renault Duster (18,7 тыс. шт.), реализация которого снизилась на 12,1%. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который разошелся тиражом в почти 17 тыс. единиц (+0,1%).

Далее следуют седан Renault Logan (16,4 тыс. шт.; +1,7%) и кроссовер Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. шт.; +4,6%). Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в РФ по итогам первой половины 2019 года попали: Renault Sandero (14,9 тыс. шт.; -5,6%), Renault Kaptur (13,4 тыс. шт.; -14,2%), Skoda Octavia (11,5 тыс. шт.; -3,7%), Skoda Kodiaq (10,6 тыс. шт.; рост в 3 раза) и BMW 5-Series (3,5 тыс. шт.; +12,5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».