«Аларм-Моторс» расширяет портфель брендов

Группа компаний «Аларм-Моторс» объявляет о планах по открытию в Санкт-Петербурге автосалонов четырех новых брендов – Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Все марки будут размещены в действующих автосалонах холдинга в течение второй половины этого года, сообщает пресс-служба дилера. Новые дилерские контракты позволят довести число брендов в портфеле «Аларм-Моторс» до девяти. Для китайской марки GAC холдинг станет первым дилером в Санкт-Петербурге.

В автосалонах на севере и юго-западе города (Выборгское шоссе, 23, корпус 1 и проспект Маршала Жукова, 51) вместо Ford начнутся продажи автомобилей Hyundai и Haval соответственно. В дилерском комплексе холдинга на Коломяжском проспекте, 18А планируется добавить салоны UAZ и GAC. Здесь уже располагаются автоцентры Suzuki, Peugeot, Fiat и Ford (в скором времени только в сегменте LCV, где «Аларм-Моторс» является лидером по продажам в России).

Общий объем инвестиций дилера в обновление собственных автосалонов составит порядка 50 млн рублей. Четыре новых бренда в сумме займут площадь около 2600 кв.м, на которой, в том числе, будет располагаться 29 сервисных постов.

«После завершения продаж в России легковых автомобилей Ford новые бренды позволят нам сохранить высокие позиции на автомобильном рынке Санкт-Петербурга, – говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – Hyundai в последние годы находится в лидерах по числу проданных машин в городе. UAZ всегда славился стабильностью у своей аудитории, и сейчас марка готовит к выходу новый Patriot с автоматической коробкой передач. Выбор Haval связан с активным инвестированием бренда в локализацию производства в стране, а GAC нас впечатлил объемами и технологиями, когда мы побывали на автозаводе компании в Гуанчжоу. «Аларм-Моторс» станет эксклюзивным и единственным дилером марки в Санкт-Петербурге».

«Аларм-Моторс», являясь дилером №1 Ford в Петербурге (доля – 42% в 2018 году), после ухода марки с российского рынка сохраняет авторизованный сервис автомобилей бренда в автоцентре на Коломяжском проспекте, 18А и проспекте Маршала Жукова, 51. Кроме того, холдинг управляет двумя автосалонами KIA (улица Савушкина, 108 и проспект Маршала Жукова, 51) и занимает первую позицию по объему продаж марки в Петербурге с долей 18% в 2018 году.

В 2020 году группа готова увеличить объем продаж до 10 тыс.машин, треть из которых будут составлять новые бренды. Напомним, по итогам 2018 года компания реализовала 8722 новых автомобиля (+39%) и 3921 автомобиль с пробегом (+38%). В первой половине 2019 года объем продаж «Аларм-Моторс» составил 4191 новый автомобиль (+14%) и 2114 машин с пробегом (+16%). Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ.